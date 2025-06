"Un petit salon du Bourget à Chalon :  la militarisation des esprits prépare la guerre" dénoncent les communistes de Saône et Loire

Le salon du Bourget, vitrine mondiale de ce qui se fait le mieux pour tuer en masse ouvre ses portes cette semaine en région parisienne. Des entreprises israéliennes pourront même y exposer leur savoir faire !



Le 20 et 21 juin le département, la ville de Chalon et son agglomération organise un évènement mettant en valeur l’armée et ses matériels de mort.

Même logique.

Alors que les exécutifs du département et de Chalon nous expliquent qu’il n’y a plus de sous pour assurer leurs missions essentielles, les citoyens peuvent légitimement se demander combien va coûter cette grande démonstration guerrière et qu’elle est son objectif ?



Alors que l’argent coule à flot pour l’armement avec une loi de programmation militaire à 413 milliards d’euros, on ne trouve plus assez d’argent pour nos retraites, nos hôpitaux, nos services publics. À Chalon, des écoles et des installations sportives sont dans un état déplorable.



Même si nous pensons que notre armée est un élément indispensable pour assurer la défense de notre pays, ce climat malsain de va-t-en-guerre cache des intentions beaucoup plus discutables.

"On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels" Anatole France

Des sommes folles sont consacrées à l’armement de par le monde, c’est un facteur de déstabilisation, car tout cet argent est détourné des besoins humains d’éducation, de santé, de culture…



Toutes ces guerres favorisent les profits des marchands d’armes alors qu’il suffirait d’1 % de ces budgets pour résoudre la faim dans le monde !

64 milliards pour la France, 3000 milliards de dollars dans le monde de dépenses militaires en 2024

Alors que le réchauffement climatique va tous nous impacter durement, on repart dans une escalade guerrière encore plus dangereuse qui va gaspiller des ressources précieuses pour protéger la vie.



Les mêmes qui soutiennent ces dépenses, se plaignent ensuite des conséquences, avec des enfants, des femmes et des hommes qui viennent se réfugier en France pour échapper aux bombes que l’on a vendues et à notre inaction climatique.



Il serait également hypocrite de célébrer les soldats tombés pour la France et de préparer les conditions pour une nouvelle hécatombe.



Les communistes de Saône-et-Loire pensent qu’au lieu d’exhiber des engins de mort de masse et de vanter leurs performances aux enfants de Saône-et-Loire, le Conseil Départemental, l’agglomération et la ville de Chalon ferait mieux de célébrer la paix et l’amitié entre les peuples par des actions de solidarités.



Nos édiles pourraient aussi faire une grande fête pour nos services publics et leurs agents, ceux qui ont permis de tenir pendant la Covid, ceux qui protègent la vie et qui sont traités par le mépris en leur signifiant qu’ils ne sont qu’un coût à réduire.



Fédération de Saône-et-Loire du PCF