Emploi des salariés expérimentés : La Bourgogne-Franche-Comté se mobilise pour une économie plus inclusive

Alors que la France ne compte que 35 % de 60-64 ans en emploi, contre 61 % en Allemagne, l’inclusion des travailleurs expérimentés s’impose comme un enjeu stratégique majeur. Expérience, transmission des savoirs, fiabilité : les plus de 50 ans sont une richesse pour nos entreprises, mais restent confrontés à des freins persistants à l’embauche, à la formation et au maintien dans l’emploi.

Face à ce constat, la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a lancé le 29 avril dernier une mobilisation nationale pour lever les obstacles et valoriser les compétences des salariés expérimentés. Cette initiative s’articule autour de quatre axes concrets :

Une grande conférence nationale : « Emploi des 50+ : le passage à l’action » ;

La publication d’un guide pratique à destination des entreprises ;

La transposition au Parlement de l’Accord national interprofessionnel (ANI) sur les seniors ;

Et surtout, l’organisation d’événements territoriaux, essentiels à la co-construction de solutions locales.



Un temps fort à Dijon le 17 juin

C’est dans ce cadre que s’est tenue, ce mardi 17 juin en salle Lucie Aubrac à la Préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté, une rencontre territoriale réunissant entreprises, acteurs de l’emploi et décideurs publics.

Anne Coste de Champeron, secrétaire générale pour les affaires régionales, représentant le préfet de région, Paul Mourier, a ouvert l'événement en soulignant l’importance d’une mobilisation collective pour faire évoluer les pratiques.

La rencontre s’est poursuivie avec la restitution des résultats d’une enquête nationale menée auprès de 1 083 DRH et RRH par l’Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH), le ministère du Travail, la communauté « Les entreprises s’engagent » et l’institut IPSOS.

Présentés par Théa Favarel-Soulier (GIP Les entreprises s’engagent), Sébastien Mairot (ANDRH Franche-Comté – Groupe EIMI) et Anne Michelot (ANDRH Côte d’Or – DRH BSB), les chiffres révèlent des progrès mais aussi des marges de progression :

31 % des DRH identifient le niveau de salaire comme principal frein au recrutement des seniors ;

Seules 26 % des entreprises ont mis en place des mesures spécifiques pour les 45 ans et plus ;

70 % encouragent cependant la transmission des compétences avant le départ en retraite.

Des échanges riches et concrets

Deux tables rondes ont ensuite permis d’explorer les leviers à activer :

Table ronde n°1 – « Lutte contre les stéréotypes et recrutement »

Intervenants : APEC, France Travail et OPCOMMERCE

Objectif : déconstruire les idées reçues et promouvoir l’égalité des chances à toutes les étapes du parcours professionnel.

Table ronde n°2 – « Maintien dans l’emploi »

Intervenants : Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail, Transitions Pro, Union des entreprises de proximité (U2P)

Focus sur l’adaptation des conditions de travail, la gestion des carrières longues, le maintien des compétences et la reconversion professionnelle.

Les échanges ont été enrichis par des témoignages d’entreprises et de salariés expérimentés, venus partager leur parcours et leur vision du travail en seconde partie de carrière.

Des engagements pour demain

Isabelle Liron, vice-présidente du Conseil régional en charge de la formation des demandeurs d’emploi et du dialogue social, a rappelé l'engagement fort de la Région aux côtés des entreprises pour accompagner les transitions professionnelles et sécuriser les parcours. Elle a précisé qu’un appel à projets « Compétences actives » sera lancé début juillet qui aura pour vocation de soutenir le déploiement de démarches innovantes en faveur du recrutement et du maintien en emploi des travailleurs expérimentés.

En clôture, Simon-Pierre Eury, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), a synthétisé les pistes d’action évoquées, soulignant l’importance d’une mobilisation durable de tous les acteurs pour faire de l’emploi des salariés expérimentés un levier d’avenir pour les territoires.

Cet événement s’inscrit en droite ligne des travaux du Comité régional pour l’emploi (CRPE) qui, en Bourgogne-Franche-Comté, avait d’ores et déjà décidé de rédiger une feuille de route sur l’emploi des travailleurs expérimentés.