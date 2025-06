A Chalon, 138 kg de vêtements collectés du 12 mai au 24 mai par les services de La Poste

Chaque établissement courrier dispose de contenants signalés par une affiche pour collecter un maximum de vêtements (homme, femme, enfant de toutes tailles), linge de maison (draps, couvertures, couettes, serviettes…), sacs et chaussures en bon état pour qu’ils soient remis par les équipes Log’Issimo aux Restos du Cœur. Pas de nourriture cette fois-ci, du linge et des vêtements pour aider ceux qui en ont besoin et leur permettre de ne pas perdre l’estime de soi. L’équipe des Restos du Cœur de Dijon en charge du vestiaire auront pour mission de répertorier, classer et distribuer gratuitement, tous ces dons offerts par les postiers participants.

A Chalon, 138 kg de vêtements ont été ainsi collectés du 12 mai au 24 mai.

Une opération dans la continuité de la grande collecte nationale des Restos du Cœur qui s’est tenue du 7 au 9 mars 2025 et où La Poste a renouvelé son soutien logistique et humain à l’association, confirmant ainsi son rôle d’acteur engagé dans la solidarité et la cohésion sociale.