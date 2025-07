AVIS DE DECES - Monsieur Gérard DURAND

VARENNES-LE-GRAND



Christophe, Marie-Céline, Fabien, et Anne-Laure, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard DURAND

survenu ce samedi 28 juin,

à l'âge de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 4 juillet 2025 à

15 heures, en l'église de Varennes-le-Grand.

La famille rappelle à votre souvenir,

Marie-Thérèse

son épouse et

Bernard

son gendre décédé en 2020.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.