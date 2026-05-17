Chalon sur Saône
Paolo troque les pasta pour la carabine : attention, ça tire al dente !
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 17 Mai 2026 à 09h00
Le clin d'œil du jour d'Info Chalon.
Parmi les curieux venus tester leur adresse au tir sportif, Paolo Poddighe, patron du restaurant italien «Enza», s'est volontiers prêté au jeu. Sous le regard amusé de son épouse Enza, le restaurateur chalonnais a troqué quelques instants casseroles et spécialités italiennes contre concentration et précision derrière la ligne de tir. Une expérience qui a visiblement fait mouche… même si Paolo semble tout de même plus redoutable avec une assiette de pasta qu'avec une arme entre les mains.
Une chose est sûre; si Paolo n'est peut-être pas encore prêt pour les épreuves de tir aux Jeux olympiques d'été 2028, à Los Angeles, il reste incontestablement champion lorsqu'il s'agit de régaler les Chalonnais.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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