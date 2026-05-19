TSN Street a mis le paquet à la Maison des Sports

À seulement 12 et 14 ans, les trois danseurs hip-hop de TSN Street ont électrisé la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône avec quatre shows explosifs lors de la victoire du CBC face à Besançon (92-83).

Dimanche 17 mai, la pause du match de Régionale masculine 3 (RM3) entre le Chalon Basket Club (CBC) et l'Association Bisontine Vauban Basket (ABVB), disputé à la Maison des Sports, a pris des petites allures de show urbain. Entre les quatre quart-temps de la rencontre remportée par le CBC sur le score de 92 à 83, trois jeunes danseurs du crew TSN Street ont assuré le spectacle avec quatre passages hip-hop particulièrement remarqués par le public.

Le trio est composé de Katell Dut, alias Katell, 14 ans, d'Augustin Gauvry-Mayor, alias B-Boy AGM — en référence à ses initiales —, Franco-Suisse de 12 ans, et de Farès Sithiphanh, alias B-Boy Kikko, également âgé de 12 ans. Son blaze vient du mot thaï kee ko, qui désigne quelqu'un «qui fait le beau» ou «qui frime un peu». Le jeune danseur possède des origines thaïlandaises, algériennes et laotiennes et représente d'ailleurs l'Algérie lors de compétitions de hip-hop.

Le crew TSN Street a été fondé le 11 novembre 2024, comme l’explique leur coach Mathias Tejedor, alias Mino, âgé de 22 ans. Le nom du groupe fait directement référence à leur école de danse Tout Simplement Nous (TSN).

Habitué des événements urbains, Farès Sithiphanh a récemment participé à la 30ème édition du Festival International des Sports Extrêmes (FISE) de Montpellier (Hérault), considéré comme la référence mondiale des sports urbains et le plus grand rassemblement européen de sports extrêmes. L'événement s'est tenu du 13 au 17 mai sur les berges du Lez.

Avec leurs prestations dynamiques et leur énergie communicative, les jeunes danseurs de TSN Street ont largement contribué à l'ambiance de cette rencontre sportive, mêlant basket et culture hip-hop sous les applaudissements du public.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati