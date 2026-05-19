FC CHALON – Week-end réussi pour le FCC !

N3 J26

FCC 2-2 ES Thaon

Suite à leur dernière sortie soldée par un nul frustrant à Pontarlier, les hommes de Kévin Garnier accueillaient Thaon ce samedi. Au coup d’envoi, deux changements sont opérés par le coach chalonnais. Popp dans le but, voit une charnière Chergui-Gibert devant lui. Sur les côtés, la paire habituelle Besini-Petchy est de nouveau reconduite. Au milieu, Kibouka et Boron accompagne un Amir Ouchem positionné en meneur de jeu. Devant, Rachidi et Guerin sont chargés d’alimenter Boris Mathis, de retour à la pointe de l’attaque. Les Jaunes et Bleus commencent en trombe : dès la deuxième minute, Mathis bien servi dans la surface vient astucieusement dévier un ballon parfait pour Alexis Guerin. Ce dernier arrive lancé et conclut d’un superbe plat du pied pour mettre le FCC devant. Mais les visiteurs ne se laissent pas abattre et vont vite réagir : après l’ouverture du score, les Chalonnais subissent et vont subir les foudres de l’attaque thaonnaise. A la dixième minute, un corner repoussé in-extremis est parfaitement repris à l’entrée de la surface. Popp masqué, ne peut empêcher ce ballon de terminer sa course au fond des filets. Après un but refusé à Rachidi à la 15ème, la rencontre est relativement pauvre en occasions franches et les deux équipes se quittent sur un score de parité à la pause. Au retour des vestiaires, le FCC accélère et va trouver la faille dans le premier quart d’heure : Besini bien lancé par Ouchem file seul au but. Le latéral chalonnais élimine son vis-à-vis avant de délivrer une offrande à Boris Mathis, qui n’a plus qu’à conclure. Quelques instants plus tard, le portier vosgien vient empêcher Rachidi d’inscrire le but du break. Un arrêt qui aura son importance à l’entrée des dix dernières minutes, lorsque l’EST viendra égaliser. Sur un corner concédé à la suite d’une erreur défensive, l’attaquant visiteur est oublié dans la surface et reprend un centre déposé au point de penalty. Les Jaunes et Bleus ne parviendront pas à reprendre l’avantage et voient par conséquent leur deuxième place s’envoler après le succès de Thonon face à Jura Dolois. C’est donc une fin de saison frustrante pour les hommes de Kévin Garnier, qui auront probablement manqué de sang frais dans une saison si intense.



R3 J21

AS Gevrey Chambertin 1-1 FCC

A l’entame des deux dernières journées de ce championnat, il manquait un petit point au FCC pour valider sa montée en R2. Dans un déplacement en Côte-d’Or qui s’annonçait périlleux, les hommes de Nicolas Jambon ont dû batailler pour ramener ce petit point à la maison. Après une première période sans but, ce sont les locaux qui ouvriront le score les premiers à vingt minutes de la fin. Alors que tout porte à croire que les Chalonnais devront attendre une semaine de plus pour être sacrés, les Jaunes et Bleus vont obtenir un penalty en toute fin de match. L’expérience de Djingo Sangaré fait la différence dans ce moment important : l’attaquant du FCC ne tremble pas et envoie donc définitivement en R2, en créant un écart suffisant sur ses poursuivants avant la dernière journée.



D2 J22

FCC 6-4 IS Bresse Nord

Dans cette dernière journée de D2 opposant le FCC à l’ISBN de Lucas Fisson, c’était une bataille pour l’honorifique place de dauphin qui attendait les deux équipes. Dans une rencontre totalement folle, ce sont bien les Jaunes et Bleus qui sortent vainqueurs de ce duel après une victoire sur le score de 6 buts à 4. Les Chalonnais terminent donc cette saison à la deuxième place dans une poule pourtant très relevée : de bon augure pour la saison prochaine ?



U18R1 J20

ASPTT Dijon 2-2 FCC

Après une victoire libératrice face à Jura Sud la semaine passée, les Jaunes et Bleus venaient défier l’ASPTT (3ème) ce dimanche. Si ce sont les locaux qui trouveront la faille les premiers, le FCC va montrer un joli visage en seconde période : à la 65ème, Ahmed Edducha vient égaliser avant qu’El Moukhliss ne vienne donner l’avantage à son équipe. Les joueurs de Baptiste Pouillat pensent alors tenir un succès de taille, mais vont finalement craquer en toute fin de match et concéder l’égalisation. Grâce à une belle réaction sur ses deux derniers matchs, l’équipe U18 glane de nouveaux des points, et recevra le Racing Besançon ce dimanche avec de bonnes motivations.



U16R1 J20

FCC 6-0 ASPTT Dijon

En cas de faux pas de Gueugnon à l’Abbé Deschamps ce dimanche, une victoire des joueurs de Lucas Buatois serait synonyme de qualification en championnat U17 National la saison prochaine. Pour y parvenir, il fallait réaliser une prestation de qualité face à l’ASPTT (4ème). Dès la neuvième minute, les Jaunes et Bleus vont parvenir à trouver la faille grâce à une réalisation de Daudry. Juste avant la pause, le FCC va même inscrire le but du break grâce à Ben Slimene. En seconde période, les Chalonnais vont continuer à dominer leur adversaire du jour, et complètement dérouler : le show Lucas Morlot commence ! L’attaquant du FCC inscrit le troisième… puis le quatrième… puis le cinquième but de la partie ! Ben Slimene s’offrira lui un doublé en fin de match, pour sceller le score à 6-0. Il faudra attendre une heure pour que l’officialisation tombe : Gueugnon s’incline à Auxerre, et voit les joueurs de Lucas Buatois sacrés à deux journées de la fin ! Un titre de champion largement mérité pour les Chalonnais, toujours invaincus après vingt matchs de championnat cette saison.



U15R1 – Repos

Les joueurs d’Alek Sali et d’Alexandre Gallienne étaient eux engagés sur la première phase (qualificative) du tournoi de Neuville. Les Chalonnais ont remporté ce tournoi qualificatif, et intègrent donc les phases de groupe du Tournoi International de Neuville, qui débutera le week-end prochain !



U14R2 J12

AS Beaune 0-7 FCC

Dans ce choc des extrêmes, les joueurs de Lucas Fisson devaient prendre la rencontre au sérieux pour ne pas se faire piéger en Côte-d’Or. Grâce à une prestation aboutie, les Jaunes et Bleus l’emportent finalement sur le score de 7-0 grâce à des réalisations de Fariz Ahamada Saïd (x2), Noé De Carvalho (x2), Youssef Baylal, Mohamed Kerkour & Sacha Perrot. Avec quatre points d’avance sur l’AFGP à deux journées de la fin, les Chalonnais s’offrent donc l’opportunité d’être sacrés dès ce samedi en cas de succès face à Fontaine-lès-Dijon !



Le week-end est donc particulièrement réussi pour le FCC, puisqu’aucune de ses formations n’a connu la défaite. Si le match nul de la N3 a un goût amer, les équipes R3 et U16R1 ont définitivement validé leurs titres respectifs : de quoi donner des idées aux U14 ?