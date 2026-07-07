Mercurey
La commune de Mercurey interdit l'accès à ses forêts
Publié le 07 Juillet 2026 à 21h18
Une interdiction concernant tout accès, à pied, à cheval , en vélo ou autre. Une interdiction valable jusqu'au 31 août.
En raison de la sécheresse et du classement de la Saône-et-Loire en risque sévère de feux de forêt, l'arrêté municipal N°60/2026 restreint l'accès aux espaces forestiers de la commune.
Du 7 juillet au 31 août 2026 :
• Accès interdit sous toutes ses formes : à pied, à cheval, en VTT, en véhicule motorisé ou non
• Stationnement interdit dans les forêts communales
• Tout usage du feu strictement interdit sur l'ensemble du domaine forestier
Cette mesure fait suite à l'incendie du 25 juin sur le massif des Cèdres et vise à protéger les habitants, les promeneurs et notre patrimoine naturel. Une signalisation sera mise en place sur le terrain.
Toute infraction est passible d'une contravention de 5e classe.
Merci pour votre vigilance et votre sens des responsabilités.
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