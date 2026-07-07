Chalon sur Saône
Sans livraison de courriers, les habitants du rempart Saint-Vincent dénoncent le comportement de La Poste
Publié le 07 Juillet 2026 à 21h21
Une résidente a souhaité pousser un coup de gueule.
" Depuis presque 15 jours les résidents du rempart St-Vincent à Chalon-sur-Saône ne reçoivent plus de courrier, les facteurs ne passent pas et après réclamation on m'a répondu que c'était un problème de personnels, mais rien de plus.
Je trouve aberrant qu'il n'y ait pas une obligation de distribution de courriers !! On peut attendre des lettres importantes ou autre courrier et bien, tant pis, on est désolé que l'on m'a répondu et ils ne savent même pas dire jusqu'à quand ça va durer. Le même problème s'était déjà produit au mois de septembre 2025 pour soi-disant un "problème sanitaire" !!!!
C'est vraiment un abus et on se moque tout à fait du monde !!!!! La Poste n'est plus ce que c'était !!!!!!!!
Une résidente du rempart St-Vincent"
-
TRIBUNAL DE CHALON - Une jeune femme coincée dans des logiques claniques, se dit victime de violences
-
La commune de Mercurey interdit l'accès à ses forêts
-
Top départ des festivités d’été à Saint-Marcel
-
Sans livraison de courriers, les habitants du rempart Saint-Vincent dénoncent le comportement de La Poste
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
-
Pour Marine, de la Star Ac’ aux Nuits Bressanes il n’y avait qu’un pas…
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
L'édition 2026 du Rallye de la Côte Chalonnaise interdite sur décision préfectorale
-
Fidèle d'info-chalon, elle s'interroge sur les feux d'artifice tirés samedi soir à Chalon
-
On a frôlé les 1000 personnes à Crissey pour la fête de la musique organisée par le "Criss’Bar". Retour en images.
-
Palinges, Thurey, Ouroux-sur-Saône.. les feux se multiplient ce dimanche après-midi
-
EPSM 71 - A Sevrey, la mise à mort de l'équithérapie, une goutte d'eau de trop pour soignants et patients
-
Chalon-sur-Saône : Beau succès pour la 10ème journée de dépistage gratuite du Grand Chalon
-
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi
-
Crossfit Chalon déménage et double sa surface d'accueil devant le succès du concept
-
TOUR DE FRANCE - Tout le détail pratique de la circulation et du stationnement dans le centre de Chalon du 14 au 16 juillet
-
Les patients du kiné Renko Zelenkauskis offrent des piscines à la SPA du Chalonnais
-
La résurrection contagieuse des Nuits Bressanes
-
Stratosphérique Christophe Maé, l’astre solaire de la 1ère soirée des Nuits Bressanes
-
Ouroux-sur-Saône : 40 professionnels à la soirée prévention de Groupama chez "The Caviste"