Sans livraison de courriers, les habitants du rempart Saint-Vincent dénoncent le comportement de La Poste

" Depuis presque 15 jours les résidents du rempart St-Vincent à Chalon-sur-Saône ne reçoivent plus de courrier, les facteurs ne passent pas et après réclamation on m'a répondu que c'était un problème de personnels, mais rien de plus.

Je trouve aberrant qu'il n'y ait pas une obligation de distribution de courriers !! On peut attendre des lettres importantes ou autre courrier et bien, tant pis, on est désolé que l'on m'a répondu et ils ne savent même pas dire jusqu'à quand ça va durer. Le même problème s'était déjà produit au mois de septembre 2025 pour soi-disant un "problème sanitaire" !!!!

C'est vraiment un abus et on se moque tout à fait du monde !!!!! La Poste n'est plus ce que c'était !!!!!!!!

Une résidente du rempart St-Vincent"