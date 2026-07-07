Top départ des festivités d’été à Saint-Marcel

Ce samedi 4 juillet, c’est sous un soleil éclatant que la Ville de Saint-Marcel a ouvert le bal de ses évènements estivaux.

Le retour en images avec Info Chalon

Dès 17h, une cinquantaine d’exposants ont proposé leurs productions artisanales (et originales !) sur le marché des créateurs : objets recyclés, bijoux, livres, déco, cosmétiques… un très large choix pour les habitants venus en nombre flâner dans la Grande Rue.

Une nouveauté cette année : des animations musicales sont venues ponctuer l’évènement à partir de 18h.

Tour à tour, les passants ont pu vibrer au rythme de la célèbre batucada portée par le groupe Unidos DA Batida, puis avec la chanteuse Marie Harper et le groupe « Sant Étiquette ».

En début de soirée, Djo Animation a investi la Place du 4 septembre avec ses platines, pour le plus grand plaisir du public.

Le lendemain, dimanche 5 juillet, à partir de 11h, Merwane Jazz a proposé un Instant Jazz au Parc Jules Verne, suivi d’un apéritif citoyen offert par la municipalité.

Les habitants qui le souhaitaient ont ensuite pu profiter d’un pique-nique tiré du sac avant d’assister, à 14h, au joli spectacle offert par la compagnie K-Bestan : « Filobal ».

Un spectacle de cirque acrobatique et musical qui a émerveillé petits et grands.



L’été à Saint-Marcel ne fait que commencer ! Ne ratez pas lesévénements à venir :

*Jeudi 16 juillet : Réservoir en Fête

*Mercredi 22 juillet : Quartier en Fête

*Samedi 1er août : Église en Fête

*Dimanche 2 août : Parc en Fête

*Samedi 5 septembre : Fête de Saint-Marcel





Télécharger le programme complet ici.



Amandine Cerrone

Photos fournies par la municipalité