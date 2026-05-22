Boxe : soulagement au ROC, Aymen participera bien au Critérium National BEA 2026

Après dix jours de bras de fer avec la FFB, le président du ROC a finalement obtenu gain de cause le jeune boxeur. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 22 mai 2026, cette fois, le soulagement a remplacé la colère au Ring Olympique Chalonnais (ROC). Après plusieurs jours de tension et le coup de gueule poussé publiquement par Saïd Fergani, le président du club, le jeune Aymen Belhadj peut finalement participer au Critérium National BEA 2026, organisé au CREPS Centre-Val de Loire à Bourges (Cher).

Un rendez-vous national très attendu pour le ROC et pour le jeune boxeur chalonnais, classé numéro 1 dans la catégorie minime, dont la non-convocation avait suscité une vive incompréhension au sein du club.

Saïd Fergani avait alors défendu bec et ongles son jeune licencié, dénonçant une décision jugée injuste et incompréhensible concernant un problème administratif lié au certificat médical du sportif.

Finalement, la Fédération Française de Boxe (FFB) a revu sa position et pris la bonne décision en validant la participation du jeune Chalonnais aux finales nationales.

Une issue heureuse pour le ROC, ses éducateurs et surtout pour Aymen, récompensé après une saison pleine d'efforts, de sacrifices et de performances.

Désormais, place au sport ! Le jeune boxeur chalonnais va pouvoir se concentrer sur son objectif : briller sur le ring de Bourges et représenter fièrement les couleurs du Ring Olympique Chalonnais.

Tout le club et notre ville sont derrière lui pour ce grand rendez-vous national. Bonne chance Aymen !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati