Ce dimanche, Mercurey Animations organise son marché d'artisans-créateurs & producteurs

Marché annuel d'artisans-créateurs et producteurs, organisé par Mercurey Animations. Marché tenu en plein air avec une 50-taine d'exposants. Grande variété de produits en offre ! Quelques exemples: bougies, poterie, marqueterie, fer forgé, bijoux, objets en bois, vannerie, lampes, livres et illustrations, vitrail, maquillage enfant! Côté gustatif il y aura entre autres escargots, champagne, truite fumée, confitures, miel et moutarde.

Petite restauration et buvette disponibles sur place. Nouvelle animation 2026: balades avec des ânes dans les vignes, par Flor y ânes