AVIS DE DECES - Monsieur Henri DUPONT

CHÂTENOY-LE-ROYAL

Ses filles et ses gendres ;

ses petits-enfants ;

son arrière-petit-fils

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Henri DUPONT

survenu le jeudi 28 mai 2026,

à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le jeudi 4 juin 2026, à 11h15, à la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.