Châtenoy le Royal

AVIS DE DECES - Monsieur Henri DUPONT

Publié le 01 Juin 2026 à 06h56

 CHÂTENOY-LE-ROYAL
Ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants ;
son arrière-petit-fils

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Henri DUPONT
survenu le jeudi 28 mai 2026,
à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le jeudi 4 juin 2026, à 11h15, à la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.
Cet avis tient lieu de faire-part 
et de remerciements.

 