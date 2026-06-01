AVIS DE DECES - Monsieur Philippe FRUCHON

SENNECEY-LE-GRAND



Les résidents, le personnel et la direction du Foyer d'Accueil Médicalisé ADFAAH de Sennecey-le-Grand, le Conseil de la Vie Sociale du Foyer d'Accueil Médicalisé de Sennecey-le-Grand, la Direction Générale de l'ADFAAH, le Conseil d'Administration de l'ADFAAH,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe FRUCHON

survenu le 24 mai 2026

à l'âge de 62 ans.

Ses obsèques auront lieu le mardi 2 juin 2026 à 15 heures au crématorium de Crissey.