Lux

AVIS DE DECES - Monsieur René GAY

Publié le 01 Juin 2026 à 06h58

 LUX


On nous prie d'annoncer le décès de

Monsieur René GAY
Retraité Gendarmerie
Médaillé Militaire
Ancien combattant
Ancien Parachutiste 9e RCP
survenu à l'âge de 86 ans.

Le recueillement aura lieu le jeudi 4 juin 2026 à 9h30, en salle de cérémonie du crématorium de Crissey, suivie de la crémation.

René repose à la chambre funéraire PACCAUD de 
Saint-Marcel.
Ni fleurs, ni plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.