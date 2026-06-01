AVIS DE DECES - Monsieur René GAY

LUX



On nous prie d'annoncer le décès de

Monsieur René GAY

Retraité Gendarmerie

Médaillé Militaire

Ancien combattant

Ancien Parachutiste 9e RCP

survenu à l'âge de 86 ans.

Le recueillement aura lieu le jeudi 4 juin 2026 à 9h30, en salle de cérémonie du crématorium de Crissey, suivie de la crémation.

René repose à la chambre funéraire PACCAUD de

Saint-Marcel.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.