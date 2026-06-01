Bresse

AVIS DE DECES - Madame Michelle LONJARET née CAHUET

Publié le 01 Juin 2026 à 06h58

 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN


Maurice, son époux ; 
Frédéric et Brigitte ainsi que leurs filles ; 
Nicole et Robert MARCHONI, 
Annick CAHUET et 
Pierre DUMORTIER,
Simone (†) et André (†) HERARD, 
Dominique CAHUET et François GEIN, ses sœurs et beaux-frères ;
ainsi que toute la famille et les amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michelle LONJARET née CAHUET
survenu le vendredi 29 mai 2026, à l'âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 juin 2026, à 10 heures, en l'église de Saint-Germain-du-Plain.

La famille remercie chaleureusement Suzanne et Aline pour leur gentillesse, leur dévouement et leur accompagnement durant toutes ces années. 
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.