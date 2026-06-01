AVIS DE DECES - Madame Michelle LONJARET née CAHUET

SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN



Maurice, son époux ;

Frédéric et Brigitte ainsi que leurs filles ;

Nicole et Robert MARCHONI,

Annick CAHUET et

Pierre DUMORTIER,

Simone (†) et André (†) HERARD,

Dominique CAHUET et François GEIN, ses sœurs et beaux-frères ;

ainsi que toute la famille et les amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michelle LONJARET née CAHUET

survenu le vendredi 29 mai 2026, à l'âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 juin 2026, à 10 heures, en l'église de Saint-Germain-du-Plain.

La famille remercie chaleureusement Suzanne et Aline pour leur gentillesse, leur dévouement et leur accompagnement durant toutes ces années.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.