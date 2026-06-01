Bourgogne

La région porte plainte après la diffusion sur internet d'une vidéo tournée dans le lycée des Haberges à Vesoul

Publié le 01 Juin 2026 à 07h03

Moins d'un mois après la fermeture, en raison de fragilités de sa structure, du lycée des Haberges à Vesoul, une vidéo, tournée dans les locaux et présentant le lieu comme abandonné a été diffusée sur les réseaux sociaux. La région Bourgogne-Franche-Comté a porté plainte.

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