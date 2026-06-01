L’école de danse « Association Centre de Danse Helyette David » a enchanté l’Espace des Arts

David.



Que la partie commence !



Bien placé et confortablement installé, info-chalon, n’a pas perdu une miette de ce magnifique spectacle !

Grâce à ce reportage photos, nous vous faisons revivre ces instants magiques !



Conception, chorégraphie, mise en scène…

Costumes, réalisés pour la plupart au Centre de danse…

Musique, trouver et choisir chacune, qui permettra aux corps de se mouvoir dans l’espace…

Eclairage…

Quel travail réalisé durant ces semaines, ces mois, c’est toute une année entière !



Et que dire du travail de chacun des élèves qui ces dernières semaines ont déployés efforts et énergie sans relâche.

Et qui tout au long de l’année ont été accompagnés par leurs professeurs, Helyette David, Dany Fogliani Martin et Anne David Blazy.



Tous les niveaux et les cours étaient représentés lors du spectacle.

Danse Classique, Modern’Jazz, Modern’Contemporain, Bollywood, Eveil.



Une salle comble et des spectateurs captivés, charmés, enthousiasmés devant tous ces tableaux.

Un voyage au travers de l’univers de la danse pour avertis ou néophytes.

Cette danse qui transmet par le langage du corps, sensations et émotions.

Des sons, des jeux de lumières et des costumes à faire palir Donald Cardwell !

Info-chalon vous assure qu’il ne manquait rien !



Et une surprise pour le ballet final…

Inattendue, endiablée, humoristique, cette chorégraphie sur la chanson de Josiane Pichet :

« Je m'appelle Josiane Pichet

Professeure de danse de forêt

J'ai mélangé mes trois passions dans un seul art

La danse, la forêt et la solitude »

Que les spectateurs ont repris en cœur !



Un très grand bravo et merci à toute l’équipe du Centre de Danse Helyette David, et à ses bénévoles, vous avez plus qu’assuré le spectacle, vous nous avez régalé!









Mary Popp’s