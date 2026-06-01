Pour Jean-Michel De Almeida, l'héritage du Conseil national de la Résistance demeure d'actualité

Le conseiller municipal estime que cet héritage demeure une source d'inspiration face aux défis de notre époque. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 30 mai 2026, à l'occasion du 83ème anniversaire de la première réunion du Conseil national de la Résistance (CNR), présidée par Jean Moulin le 27 mai 1943, une cérémonie commémorative s'est tenue à l'école Jean Moulin de Chalon-sur-Saône.

Parmi les nombreux élus présents figurait Jean-Michel De Almeida, conseiller municipal et communautaire de Chalon-sur-Saône, mais aussi co-secrétaire du Parti communiste français (PCF) du Grand Chalon.

Pour l'élu chalonnais, cette commémoration revêt une dimension particulière. «Jean Moulin était un homme de gauche», rappelle-t-il, évoquant notamment son engagement auprès des Républicains espagnols durant la guerre d'Espagne et son refus, alors qu'il était préfet, de signer un document de propagande raciste visant des tirailleurs sénégalais. «Entré dans la Résistance à la demande du général de Gaulle, il a réussi à rassembler toutes les composantes de la Résistance au sein du Conseil national de la Résistance avant de payer cet engagement de sa vie», souligne-t-il.

Jean-Michel De Almeida insiste également sur l'héritage laissé par le CNR à travers son programme des «Jours heureux», qui a notamment conduit à la création de la Sécurité sociale, au développement des retraites et à plusieurs nationalisations structurantes pour la France d'après-guerre.

Selon lui, cette commémoration trouve un écho particulier dans le contexte actuel. Il évoque les inquiétudes exprimées récemment dans le monde culturel face aux concentrations médiatiques et estime que les valeurs portées par Jean Moulin restent pleinement d'actualité. «Honorer la mémoire de Jean Moulin, c'est rester fidèle aux objectifs du programme du CNR. C'est refuser les divisions, lutter contre toutes les discriminations et faire vivre les principes de liberté, d'égalité et de fraternité», affirme-t-il.

Une conviction qui, selon l'élu chalonnais, doit continuer à guider l'action publique au service des habitants.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati