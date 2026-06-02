Chalon sur Saône
La Fête du Tour a lancé les festivités au Port Villiers
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 02 Juin 2026 à 11h30
Avant-goût du Tour de France, la Fête du Tour a réuni samedi au Port Villiers de nombreux participants autour du vélo, des mobilités douces et d'animations familiales. Retour en images avec Info Chalon.
Samedi 30 mai 2026, le Port Villiers à Chalon-sur-Saône a accueilli la Fête du Tour, une journée placée sous le signe du sport, de la convivialité et des mobilités douces. À quelques semaines du passage de la Grande Boucle dans la région, petits et grands ont pu profiter d'un avant-goût festif de l'esprit du Tour de France.
Tout au long de la journée, les quais Gambetta et Saint-Cosme se sont animés autour de nombreuses activités destinées à promouvoir la pratique du vélo sous toutes ses formes.
Les visiteurs ont ainsi pu participer à des initiations, assister à des démonstrations et découvrir diverses animations proposées pour toute la famille.
Parmi les temps forts de cette édition figuraient les balades en aqua bikes sur la Saône, qui ont suscité la curiosité du public. Un atelier de réparation de vélos a également permis aux cyclistes de bénéficier de conseils pratiques pour entretenir leur matériel.
Les animations proposées par Fun Animation, ainsi que les vélos connectés, ont également rencontré un beau succès auprès des participants.
La journée était aussi marquée par la «Chasse aux Maillots», un jeu-concours ouvert aux familles et aux groupes d'amis. Au fil d'un parcours ludique ponctué de quiz et de défis, les participants ont pu tester leurs connaissances et leur sens de l'observation. À la clé, trois vélos (un modèle adulte, un modèle enfant et une draisienne) étaient mis en jeu grâce au soutien d'un partenaire de l'événement.
Dans une ambiance chaleureuse et festive, cette Fête du Tour a confirmé l'engouement du public pour les déplacements à vélo et les activités de plein air. Une belle réussite qui a permis de réunir sportifs, familles et curieux autour des valeurs de partage et de convivialité portées par le Tour de France.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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