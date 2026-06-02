Les lycéens de Pontus de Tyard honorent Georges Bonjour

Cet hommage a permis aux jeunes de s'engager concrètement dans le devoir de mémoire. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce mardi 2 juin 2026, les élèves germanistes de seconde du lycée Pontus de Tyard ont participé à la cérémonie de polissage du Stolperstein dédié au résistant déporté Georges Bonjour, au 19 rue Diderot, dans le quartier des Charreaux.

Les Stolpersteine («pierres d'achoppement» en allemand) sont de petits pavés recouverts d'une plaque de laiton créés par l'artiste allemand Gunter Demnig. Ils sont placés devant le dernier domicile librement choisi des victimes du nazisme afin de rappeler leur nom, leur destin et leur histoire. Le polissage régulier de ces plaques est devenu dans de nombreuses villes européennes un geste symbolique de transmission de la mémoire.

La présence de Monique Brédoire, adjointe aux quartiers Ouest de Chalon-sur-Saône, qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, ainsi que celle des lycéens, souligne l'importance accordée localement au souvenir de résistants comme Georges Bonjour.

Né à Chalon-sur-Saône en 1917, il s'engage dans la Résistance au sein des Francs-Tireurs et Partisans Français (FTPF). Georges participe à des actions de sabotage contre l'occupant allemand, notamment sur les voies ferrées et les transports. Arrêté lors du combat de Bourbon-Lancy le 13 janvier 1944, il est emprisonné puis déporté le 6 avril 1944 vers le camp de concentration de Mauthausen, avant d'être transféré à Melk puis à Ebensee. Il survit à la déportation, aux marches de la mort et est libéré par l'armée américaine le 6 mai 1945.

Après la guerre, Georges Bonjour reçoit plusieurs distinctions, dont la Légion d'honneur, et le titre officiel de déporté-résistant.

Cette participation des élèves germanistes du lycée Pontus de Tyard est particulièrement significative : elle associe l'apprentissage de la langue et de la culture allemandes à une réflexion sur l'histoire du nazisme, de la Résistance et de la réconciliation européenne.

(Photos gracieusement fournies par Jacqueline Gaudillère)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati