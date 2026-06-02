Une vie d’amour et d’amitié pour le 14ème printemps vocal du Chœur Variantes avec en invité La Pastourelle.

La Chorale de Musique et Expressions de Châtenoy le Royal avait invité l’ensemble La Pastourelle pour leur concert de printemps du samedi 30 mai à la salle Maurice Ravel.

C’est dans un répertoire printanier que les deux chorales ont enchanté le public malheureusement peu nombreux.

Nadine Emery présidente de Musique et Expressions a ouvert ce concert par un petit discours de bienvenue.

Elle a remercié pour leur participation à ce concert les membres de La Pastourelle et sa présidente Mireille Tremoy, de leur présence les représentants de la municipalité Patrick Gerthoffer adjoint à la culture et Michel Cordier conseiller.

On notait aussi la présence de Gérard Hochart président d'honneur de la CMF 71 et Eliette Gien ex-présidente de la CMF 71.

La chorale La Pastourelle a offert aux spectateurs un havre de chansons rappelant le printemps, la fête, les vacances, tout ce que l’on pouvait apprécier ce samedi soir où les fortes chaleurs de la journée nous appelaient à farnienter.

Une première partie sous la direction de Sandrine Vachet au piano.

Quelques chansons comme Armstrong, l’équipe à Jojo ont été réhaussées par Sylvain Piffaut à la trompette. Juste rappeler que Sylvain Piffaut est aussi le directeur musical de la Fanfare de St Marcel.

C’est sous une pluie d’applaudissements que le chœur de chant a quitté la scène.

Après l’entracte, la Pastourelle a laissé place au chœur Variantes pour un programme sur l’amour et l’amitié. D’entrée, les interprètes ont chanté l’amitié d'Herbert Pagani, histoire de mettre l’auditoire dans l’ambiance et il s’en est suivi d’une douzaine de titres de Vianney, J. Jonathan, J.J Goldman et d’autres.

Sous la direction de Thierry Potrat, les choristes ont donné le maximum sur scène pour envahir le public de rythmes, de chansons, le tout accompagné au piano par Dominique Chaffangeon.

Le public n’a pas été avare de ses applaudissements pour cette deuxième prestation.

Un final à la hauteur des deux formations réunies dans l’interprétation d’un medley intitulé bien sûr « Amour et Amitié ».

Comme dans tous spectacles, il y a les hommes de l’ombre qui éclairent la scène et ajustent le son, ce samedi soir Denis Deat était à la lumière et Jean-Luc Girard au son.

C.Cléaux

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