Chalon sur Saône
L’association « Un Avion, Un Enfant, Un Rêve », soutenue financièrement par le Rotary Chalon Saint-Vincent
Par Gabriel-Henri THEULOT
Publié le 02 Juin 2026 à 20h38
A quelques semaines de céder la présidence du Rotary Chalon Saint-Vincent, Rémy Jessaume a eu le plaisir de remettre un chèque de 2 500 € à Benoît Leduc, président d’« Un Avion, Un Enfant, Un Rêve ».
La remise s’est déroulée jeudi dernier dans le cadre de la réunion hebdomadaire du club service, en présence de Marie-Line Henry, trésorière de l’association, ainsi que celle de Christian Verchère, responsable, et Gabriel Guéry, Philippe L’Hostis, Claude Mennella, Eric Sauty et Gaby Theulot, membres de la commission d’organisation.
Depuis 2015 le Rotary Chalon Saint-Vincent organise chaque année au début du printemps un Salon des vins qui attire plusieurs centaines de visiteurs. A cette occasion, des verres de dégustation sont vendus au profit d’une association caritative. Après l’ONG malgache Soakilonga et L’Outil en Main en 2024 et Pluradys en 2025, c’est en effet « Un Avion, Un enfant, Un rêve » qui a été choisie en 2026 par les rotariens chalonnais.
Une journée festive
Invité à prendre la parole par le président Jessaume, Benoît Leduc a rappelé que dans quelques jours l’association allait célébrer les 25 ans de l’action « Un Avion, Un enfant, Un rêve », qui consiste à offrir une fois dans l’année une journée festive à des enfants et à des adultes, malades ou en situation de handicap. Une action lancée en 2001 par la Jeune Chambre Economique de Chalon, aujourd’hui disparue, et reprise quelques années plus tard par l’antenne chalonnaise des Secouristes Français Croix Blanche. Une journée de fête qui propose aux enfants et aux adultes, originaires de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or, notamment des baptêmes de l’air, des baptêmes nautiques, des baptêmes en voitures et en side-cars… Hélas depuis 2025 les baptêmes en bateaux ont été annulés au grand dam des futurs bénéficiaires en raison de fuites survenues dans le canal du Centre. « On a eu de magnifiques aventures au cours de toutes ces années » a confié le président Leduc. Et cette année encore la fête s’annonce belle avec des nouveautés et une grande surprise.
Les sapeurs-pompiers du Rhône le 20 septembre au Colisée
Mais « Un Avion, Un enfant, Un rêve » ce n’est pas seulement la traditionnelle journée du mois de juin. Benoît Leduc en a profité pour annoncer la venue pour la quatrième fois de l’équipe spéciale des sapeurs-pompiers du Rhône le dimanche 20 septembre lors d’un spectacle au Colisée, auquel seront invitées quelque deux cents personnes malades ou en situation de handicap. Il a également parlé d’une visite de la Base aérienne 116 de Luxeuil le mercredi 7 octobre par une trentaine de jeunes en partenariat avec la BPIA de Chalon. Deux autres temps forts qui s’ajoutent à d’autres rendez-vous comme une participation aux marchés de Noël de La Charmée ou de Champforgeuil.
Gabriel-Henri THEULOT
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