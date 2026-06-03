Agglomération chalonnaise
L’événement 3 Brasseurs, c’est ce jeudi 4 juin !
Par Serge DUNAND
Publié le 03 Juin 2026 à 11h31
Le lancement de la nouvelle bière du mois – le LEMON PALE – se fera en musique live en soirée avec RMaxX.
Quelle bière ce mois-ci ?
La Lemon Pale est une bière blonde au pur jus de citron.
Elle s’accorde parfaitement avec la Gaufre estivale et la Salade BBQ.
Ambiance musicale
Le lancement se fera dans une ambiance musicale en live avec RMaxX.: que la musique coule à flots !
On vous attend nombreux !
- Service en continu 11 h 30 - 22 h
- Bières brassées sur place
- Happy Hour tous les jours 16h-19h
- Réservations : 03 85 45 11 30
Dégustation gratuite ?
Si vous êtes membre de notre programme fidélité, vous recevez chaque mois une invitation pour 2 personnes pour venir déguster gratuitement la bière du mois le soir de son lancement. Pour s’inscrire, c’est par ici : inscription-programme-fidélité
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
3 BRASSEURS Chalon-sur-Saône
5 bis, rue René Cassin
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 45 11 30
Publi-info Serge DUNAND
[email protected]
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