Exposition de marqueterie de paille au Casino JOA de Santenay

Le Casino JOA de Santenay a le plaisir d’accueillir l’exposition de David Protoy du 1er au 14 juin 2026.

Cet artiste marqueteur autodidacte vous invite à découvrir la marqueterie de paille, un art exigeant où se conjuguent patience, précision et jeux de lumière aux reflets irisants. Dans la continuité de son parcours professionnel, David, âgé de 58 ans, évolue dans le secteur des arts décoratifs depuis 2024, où chacune de ses réalisations témoigne d’un travail rigoureux et soigné.

Aujourd’hui, David s’exprime pleinement à travers ses œuvres et les ateliers d’initiation mis à disposition du public. Il imagine et réalise ses propres créations, qu’elles soient géométriques, paysagères ou animalières, en conjuguant subtilité et intensité émotionnelle.

Cette exposition constitue une opportunité privilégiée d’apprécier la finesse et la rigueur du travail de l’artiste dans un cadre original.

Toutes les pièces artisanales exposées sont en vente et disponibles à la fin de l’exposition.

Histoire et tradition :

La marqueterie connaît un véritable essor au XVIIᵉ siècle en Europe, où elle orne coffrets, paravents et autres objets précieux. Son apogée se situe au XVIIIᵉ siècle, notamment en France et en Angleterre. Elle sera utilisée au XIXᵉ siècle par des prisonniers et des bagnards, qui produiront des œuvres d’une finesse remarquable.

Dans les années 1920, de grands décorateurs parisiens redécouvrent cette technique et mettent en valeur ses jeux graphiques et lumineux, l’appliquant aux meubles, aux murs et d’autres créations somptueuses et uniques. Aujourd’hui encore, la marqueterie de paille connaît un nouvel élan, entre tradition et modernité. Bien souvent inspirée à travers des motifs géométriques tels que : chevrons, soleils, éventails, strips ou damiers, enrichissant des œuvres contemporaines de son éclat raffiné.

Informations pratiques :

L’exposition est accessible aux horaires d’ouverture du casino :

De 9 h à 2 h du lundi au jeudi et le dimanche ;

Jusqu’à 4 h, les vendredis, samedis et veilles de jours fériés.

Entrée sur présentation d’une pièce d’identité.

Toutes les pièces artisanales exposées sont en vente et disponibles à la fin de l’exposition.

Pour toute commande spéciale, rendez-vous sur le site : marqueteriedepaillebourgogne.fr

Le Casino de Santenay vous invite à prolonger votre visite dans son espace restauration et à profiter d’une sortie culturelle conviviale.

Casino JOA de Santenay

À 25 min de Chalon-sur-Saône, 50 min de Dijon

9, avenue des Sources, 21590 Santenay

Tél. : 03 80 26 22 44

Site : https://www.joa.fr/casinos/santenay

Publi-information Serge DUNAND

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