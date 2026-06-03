Chagny - Partez à la découverte du patrimoine avec Lulu, ouvrière de la Tuilerie des années 1930

L’Office de Tourisme Beaune en Bourgogne propose cet été une visite originale et immersive à Chagny. En compagnie de « Lulu », personnage inspiré d’une ouvrière de la Tuilerie des années 1930, les participants sont invités à remonter le temps à travers une promenade contée au cœur du village.

Et si l’histoire de Chagny se racontait autrement ? C’est le pari de l’Office de Tourisme Beaune en Bourgogne avec sa nouvelle animation estivale : « Promenade contée de Chagny en compagnie de Lulu ».

Durant près de deux heures, les visiteurs sont invités à suivre les pas de Lulu, ancienne ouvrière de la Tuilerie des années 1930, qui partage avec humour et émotion les souvenirs d’un village marqué par son patrimoine, ses métiers et ses habitants.

Entre anecdotes savoureuses, récits de vie et histoires locales, cette balade originale permet de découvrir autrement les rues de Chagny et de mieux comprendre l’évolution de la commune au fil des décennies.

Une immersion dans la vie d’autrefois

Au fil du parcours, Lulu évoque les métiers aujourd’hui disparus, la vie quotidienne des habitants, les traditions locales et les personnages qui ont marqué l’histoire du village. Une manière vivante et accessible de transmettre la mémoire locale tout en valorisant le patrimoine chagnotin.

Cette visite théâtralisée s’adresse aussi bien aux habitants curieux de redécouvrir leur territoire qu’aux visiteurs de passage souhaitant sortir des sentiers battus.

Des rendez-vous tout l’été

Les promenades seront proposées chaque vendredi après-midi du 19 juin au 18 septembre 2026 :

19 et 26 juin

3, 10, 17, 24 et 31 juillet

7 et 14 août

4, 11 et 18 septembre

Le départ est fixé à 14 heures, place d’Armes à Chagny, à proximité du célèbre Coq situé face au restaurant Lameloise.

Une belle occasion de découvrir Chagny autrement, à travers les yeux d’un personnage attachant qui fait revivre avec passion l’âme du village et ses souvenirs d’antan.

Informations pratiques

Départ : Place d’Armes – 71150 Chagny

Horaire : de 14 h à 16 h

Durée : environ 2 heures

Nombre de participants : de 1 à 20 personnes

Tarifs

Adulte : 15 €

Jeunes de 12 à 18 ans : 10 €

Personnes en situation de handicap visuel ou mental : 10 €

Accompagnant d’une personne en situation de handicap : 10 €

Gratuit pour les moins de 12 ans et les porteurs de la carte Pass Saisonniers

À savoir

Le parcours n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant ni aux poussettes. Les chiens et autres animaux de compagnie ne sont pas admis, même tenus en laisse.

Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme : 03 85 87 25 95 ou [email protected] ou sur internet ici.