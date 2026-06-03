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Pyrénées-Orientales, Vienne, Dordogne... Les restrictions d'eau se multiplient en France après l'épisode de chaleur

Publié le 03 Juin 2026 à 16h45

Les préfectures de plusieurs départements ont commencé, dès fin mai, à prendre des mesures de restriction des prélèvements en eau en raison de la sécheresse. En Saône-et-Loire, la vigilance est activée.

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