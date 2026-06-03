Fontaines
Les Fontenois mobilisés pour la journée verte afin de nettoyer, embellir, entretenir leur village.
Par Christian CLEAUX
Publié le 03 Juin 2026 à 23h01
La qualité et le bien-vivre ensemble dans le village passent par la solidarité comme celle des journées citoyennes ou appelées communément journées vertes.
Fontaines a la réputation d’être un village agréable à vivre, les habitants se mobilisent afin de garder cette belle image de leur commune.
Ce samedi 30 mai, environ 65 personnes le matin et 45 l'après-midi se sont mobilisées pour intervenir dans différents lieux de la commune afin d’y pratiquer les soins nécessaires permettant de garder la commune agréable à vivre.
Une action citoyenne en présence de madame le maire Nelly Meunier-Chanut, d’élus, de membres d’associations, d’habitants, tous placés sous la houlette d’Ophélie Gouley conseillère municipale déléguée et de l’équipe qui a préparé cette journée.
Différents ateliers ont été ciblés, 9 au total, nécessitant un petit ou gros lifting :
Nettoyage des lavoirs
Il est devenu traditionnel mais nécessaire de nettoyer les cours d'eau pour enlever le cresson et éviter les inondations en cas de fortes précipitations. Les intervenants ont rencontré et trouvé beaucoup de tritons qu'ils ont remis dans le ruisseau, très bon signe de la qualité des eaux qui circulent dans ces ruisseaux.
Passage à l’huile de lin :
Porte de l'église, structure de jeu, skate-park, city stade et jeux dans la cour de l'école.
D’autres chantiers comme le nettoyage de l'église a mobilisé quelques fontenois et fontenoises.
Un constat plutôt satisfaisant avec la réduction des déchets trouvés d'année en année. Cette année, aussi, est marquée par une réduction des déchets à ramasser.
Dans les opérations de nettoyage, il y avait celles des caniveaux afin de garder une bonne circulation et évacuation des eaux de pluie.
Une équipe avait en charge un peu de menuiserie avec la réorganisation du local de stockage et la réparation des tables, bancs et barnums qui sont prêtés aux associations.
Un chantier, et pas des moindres, était le désherbage des abords du pont "Chocho" pour rendre cet endroit plus esthétique, des plantations de plantes grasses sont prévues...
La journée a aussi été marquée par une animation au jardin de la cure par l'association Bois Gourmand de Chalon afin d’expliquer le projet de jardin forêt et activités autour de la nature.
Encore une belle journée placée sous le signe de l'entraide, de la solidarité et de la convivialité par les organisateurs pour les habitants de la commune.
Photos fournies par Ophélie Gouley
C.Cléaux
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône