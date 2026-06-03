Les Fontenois mobilisés pour la journée verte afin de nettoyer, embellir, entretenir leur village.

La qualité et le bien-vivre ensemble dans le village passent par la solidarité comme celle des journées citoyennes ou appelées communément journées vertes.

Fontaines a la réputation d’être un village agréable à vivre, les habitants se mobilisent afin de garder cette belle image de leur commune.

Ce samedi 30 mai, environ 65 personnes le matin et 45 l'après-midi se sont mobilisées pour intervenir dans différents lieux de la commune afin d’y pratiquer les soins nécessaires permettant de garder la commune agréable à vivre.

Une action citoyenne en présence de madame le maire Nelly Meunier-Chanut, d’élus, de membres d’associations, d’habitants, tous placés sous la houlette d’Ophélie Gouley conseillère municipale déléguée et de l’équipe qui a préparé cette journée.

Différents ateliers ont été ciblés, 9 au total, nécessitant un petit ou gros lifting :

Nettoyage des lavoirs

Il est devenu traditionnel mais nécessaire de nettoyer les cours d'eau pour enlever le cresson et éviter les inondations en cas de fortes précipitations. Les intervenants ont rencontré et trouvé beaucoup de tritons qu'ils ont remis dans le ruisseau, très bon signe de la qualité des eaux qui circulent dans ces ruisseaux.

Passage à l’huile de lin :

Porte de l'église, structure de jeu, skate-park, city stade et jeux dans la cour de l'école.

D’autres chantiers comme le nettoyage de l'église a mobilisé quelques fontenois et fontenoises.

Un constat plutôt satisfaisant avec la réduction des déchets trouvés d'année en année. Cette année, aussi, est marquée par une réduction des déchets à ramasser.

Dans les opérations de nettoyage, il y avait celles des caniveaux afin de garder une bonne circulation et évacuation des eaux de pluie.

Une équipe avait en charge un peu de menuiserie avec la réorganisation du local de stockage et la réparation des tables, bancs et barnums qui sont prêtés aux associations.

Un chantier, et pas des moindres, était le désherbage des abords du pont "Chocho" pour rendre cet endroit plus esthétique, des plantations de plantes grasses sont prévues...

La journée a aussi été marquée par une animation au jardin de la cure par l'association Bois Gourmand de Chalon afin d’expliquer le projet de jardin forêt et activités autour de la nature.

Encore une belle journée placée sous le signe de l'entraide, de la solidarité et de la convivialité par les organisateurs pour les habitants de la commune.

Photos fournies par Ophélie Gouley

C.Cléaux

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