Culture
Festi'Palestine revient le 7 juin à La Chapelle-Naude : une journée de solidarité, de culture et d'engagement
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 04 Juin 2026 à 05h00
Une journée solidaire, culturelle et festive au profit d'un orphelinat à Gaza. Plus de détails avec Info Chalon.
Alors que la situation humanitaire demeure dramatique à Gaza, en Cisjordanie et dans une partie du Liban, la solidarité continue de s'organiser ici, en Saône-et-Loire.
Après le succès de sa première édition, Festi'Palestine fait son grand retour.
Le dimanche 7 juin 2026, la Grange Rouge à La Chapelle-Naude accueillera la deuxième édition de cet événement solidaire, culturel et populaire devenu un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui souhaitent conjuguer découverte, convivialité et soutien concret au peuple palestinien.
Porté par un large collectif associatif coordonné notamment par l'Association France Palestine Solidarité du Chalonnais (AFPS 71), Festi'Palestine proposera tout au long de la journée une programmation riche et diversifiée.
Films documentaires, débats, concert réunissant quatre groupes, démonstrations de danse, animations pour les enfants et les adultes, spécialités gastronomiques, produits artisanaux palestiniens et village associatif réunissant plus d'une vingtaine d'organisations solidaires, humanitaires, syndicales et citoyennes rythmeront cette journée exceptionnelle.
Au-delà de son caractère festif et culturel, l'événement porte un objectif profondément solidaire. Comme nous l'explique Richard Béninger, le président de l'AFPS 71, «l'ambition demeure aussi forte et urgente que lors de la première édition»; à savoir «transformer la solidarité en actions concrètes».
L'intégralité des dons et des sommes recueillies au cours de la journée sera consacrée au financement d'un projet en Palestine. Cette année, les organisateurs ont choisi de soutenir un orphelinat situé à Gaza.
Dans un contexte où les populations civiles de Gaza, de Cisjordanie et du Liban continuent de subir les conséquences dramatiques des conflits et des crises qui traversent le Moyen-Orient, les organisateurs entendent rappeler qu'il est possible, à l'échelle locale, d'apporter une aide tangible et de maintenir vivant le lien de solidarité internationale.
La préparation de cette deuxième édition touche désormais à sa fin. L'ultime réunion du collectif d'organisation s'est tenue le vendredi 29 mai 2026 à Tournus. Une rencontre studieuse qui a permis de finaliser les derniers aspects logistiques de l'événement : mobilisation des bénévoles (près de 45 personnes sont déjà engagées, avec d'autres volontaires encore en attente), coordination de la vingtaine d'associations participantes, répartition des responsabilités, inventaire du matériel déjà acquis et liste des derniers achats nécessaires.
À quelques jours de l'ouverture des portes, l'ensemble des acteurs mobilisés affiche sa détermination à faire de cette deuxième édition un moment fort de partage, d'information et de soutien.
Plus qu'un festival, Festi'Palestine se veut un espace de rencontre entre les cultures, les engagements et les solidarités, au service d'une cause qui demeure plus que jamais d'actualité.
Informations pratiques
Festi'Palestine 2026
Quand ? Le dimanche 7 juin 2026, de 10 heures à 22 heures
Où ? La Grange Rouge, 142, route de Vauvret, 71500 La Chapelle-Naude
Plus d'informations au 06 31 74 01 62.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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