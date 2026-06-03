Châtenoy le Royal

Châtenoy le Royal - Après-midi jeux à la bibliothèque samedi 6 juin de 14h30 à 16h30.

Par Christian CLEAUX

Publié le 03 Juin 2026 à 23h34

Châtenoy le Royal - Après-midi jeux à la bibliothèque samedi 6 juin de 14h30 à 16h30.