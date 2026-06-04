Les puces-brocante du Centre-Pasteur reviennent le 7 juin à Chalon-sur-Saône

Chineurs, collectionneurs et promeneurs sont attendus ce dimanche sur la Place de l'Hôtel de Ville. Plus de détails avec Info Chalon.

Les amateurs de chine, de bonnes affaires et de convivialité ont rendez-vous dimanche 7 juin 2026 sur la Place de l'Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône à l'occasion des traditionnelles puces-brocante organisées par le Comité de quartier Centre-Pasteur.

La manifestation se déroulera de 6 heures à 18 heures et accueillera de nombreux exposants venus proposer objets anciens, vêtements, livres, jouets, bibelots et autres trésors à dénicher tout au long de la journée.

Les exposants pourront installer leurs stands au tarif de 2 euros le mètre linéaire. Les organisateurs recommandent vivement de réserver son emplacement à l'avance afin de garantir sa participation à la manifestation.

Du côté des visiteurs, l'accès sera entièrement gratuit. Tout au long de la journée, chacun pourra flâner entre les étals à la recherche de livres, jouets, vêtements, objets anciens, bibelots ou pièces de collection. Bref, une journée placée sous le signe de la découverte et de la convivialité.

Une buvette ainsi qu'un espace de restauration seront également à la disposition du public tout au long de la journée.

Cette manifestation est organisée par le Comité de quartier Centre-Pasteur, qui œuvre toute l'année à l'animation de ce secteur de la ville.

«Venez nombreux !», lance Roseline Vanneaux-Mansfield, la présidente du Comité de quartier Centre-Pasteur, qui espère accueillir un large public pour cette nouvelle édition des puces-brocante.

Pour tout renseignement complémentaire ou pour effectuer une réservation, les personnes intéressées peuvent contacter les organisateurs au 06 87 27 72 47. Une belle occasion de chiner, de faire de bonnes affaires et de partager un moment de convivialité au cœur de la ville.

Avec son ambiance conviviale, ses nombreux exposants et son entrée gratuite, cette nouvelle édition des puces-brocante du Centre-Pasteur s'annonce comme l'un des rendez-vous incontournables du week-end à Chalon-sur-Saône. Ainsi, le Comité de quartier Centre-Pasteur espère accueillir le plus grand nombre de personnes possible pour faire, une nouvelle fois, de cette journée une réussite populaire et festive.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati