À Chalon-sur-Saône, la semaine de prévention du diabète bat son plein

Jusqu'au 5 juin, plusieurs actions invitent le public à mieux connaître et prévenir le diabète de type 2. Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du diabète de type 2, plusieurs actions de sensibilisation sont organisées cette semaine sur le Chalonnais.

Après une première journée d'information et de dépistage organisée le lundi 1er juin 2026 devant la pharmacie des Prés Saint-Jean puis sous le centre commercial des Aubépins, devant la pharmacie Stéphane Marchand (Pharmacie de l'Aubépin), ainsi que l'opération «Pop corn aux Prés» proposée le mardi 2 juin 2026 au 5 rue Winston Churchill, les animations se poursuivent.

Ce jeudi 4 juin 2026, de 9 heures à 12 heures, un atelier cuisine intitulé «Fast-food sain» est proposé à la Maison de santé Boucicaut, située au 185 avenue Boucicaut.

La semaine se clôturera vendredi 5 juin, de 10 heures à 12 heures, avec une Marche Santé au Parc de loisirs Saint-Nicolas, à Châtenoy-en-Bresse. À cette occasion, le public pourra bénéficier de dépistages et découvrir plusieurs stands d'information.

Parmi les participants figurent notamment l'Assurance Maladie, représentée par Maud Garnier, chargée de mission Organisation et accès au système de santé - Prévention, Laure Gangloff, diététicienne-nutritionniste, ainsi que l'Association des Diabétiques de Saône-et-Loire (AFD 71), basée à Fleurville.

Plusieurs partenaires associatifs sont également mobilisés pour cette opération, parmi lesquels Judith Un et Philippe Jacob, représentants de l'Espace PaMA, dont la participation est particulièrement appréciée.

Autant d'initiatives qui permettent d'aller à la rencontre du public et de rappeler que la prévention reste le meilleur allié face au diabète de type 2.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati