Chalon sur Saône
Chalon en Roue Libre : une première journée placée sous le signe de la découverte
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 04 Juin 2026 à 10h00
Le festival de glisse urbaine a démarré mercredi dernier dans une bonne ambiance au parc Georges Nouelle. Plus de détails avec Info Chalon.
Mercredi 27 mai 2026, Le festival de glisse urbaine Chalon en Roue Libre a donné le coup d'envoi de son édition 2026 au parc Georges Nouelle.
Organisé par l'association En Roue Libre avec le soutien de nombreux partenaires, l'événement s'est déroulé jusqu'au samedi 30 mai.
Dès le début d'après-midi, de nombreux curieux et passionnés ont participé aux séances d'initiation et de découverte des différentes disciplines de glisse urbaine. Jeunes et moins jeunes ont ainsi pu s'essayer aux activités proposées dans une ambiance conviviale et festive.
La journée s'est poursuivie avec une Jam Session de 16 heures 30 à 19 heures 30, permettant aux pratiquants de démontrer leur talent et de partager leur passion devant un public enthousiaste.
En soirée, de 20 heures 30 à 22 heures 30, de nombreux festivaliers se sont retrouvés à l'annexe de la Maison de quartier des Prés Saint-Jean pour une projection vidéo consacrée aux sports de glisse urbaine.
Une première journée réussie qui a lancé quatre jours de rencontres, de démonstrations et de partage autour de la glisse urbaine.
(Photos gracieusement fournies par Corentin Bonnet)
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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