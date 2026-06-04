HANDBALL CLUB CHALON - Samy Taj (directeur sportif de l’AS HBC Chalon) : « Cette saison, le groupe a vécu comme une grande famille »

Coach de l’équipe première jusqu’en fin de saison, avec à la clé, une montée en N3 et une finale de Coupe de France des régions à Bercy, s’il vous plaît, l’ex-capitaine chalonnais Saamy Taj a rendu son tablier de coach et transmis le flambeau à Brahim Khelladi, un ancien de la maison.

Désormais, Samy se coiffera de la casquette de directeur sportif du club.



Samy, avant d’évoquer ta prochaine mission, dresse-nous le bilan de la saison écoulée ?

« En début de saison, j’avais fixé deux objectifs : la montée en N3 et Bercy. On a rempli notre contrat malgré la défaite en finale de la Coupe de France. Je la prends pour moi cette défaite, je n’ai sans doute pas préparé les joueurs psychologiquement à un tel événement. Mais on peut être fier de notre parcours, aller en finale à Bercy, c’est terminer dans les deux meilleurs clubs sur les 300 engagés ».



Humainement, comment s’est comporté ce groupe ?

« On a vécu la saison comme une grande famille. J’avais récupéré les gars en mars 2025 dans une situation difficile. Mais le groupe a rebondi, les joueurs ont adhéré au projet et surtout à l’objectif de monter en N3. En rembobinant le film, le groupe est né après Illkirch en avril 2025. Ce jour-là, on se déplace à 9 et on gagne dans la douleur. C’est de là que tout est parti. Je l’ai vu dans les regards, tout le monde s’est serré les coudes. Je vous l’ai dit : comme une grande famille ».



L’arrivée de Brahim Khelladi, forcément, devrait changer beaucoup de choses. Quel sera ton rôle au sein du club ?

« Brahim, cela fait trois ans que je tente de le convaincre de revenir au club. Qu’il revienne à Chalon va faire un bien fou à tout le monde. A moi aussi (rires). Je vais profiter de nouveau de ma famille Je reste bien évidemment et le club a défini mon poste comme celui de directeur sportif. Je vais être l’intermédiaire entre les coaches et le bureau directeur. Le recrutement des U18 aux seniors et le développement commercial seront aussi mes axes de travail.



Un mot sur l’objectif de l’ASHBCC en N3.

« Le maintien le plus rapidement possible et le développement en parallèle des filières jeunes pour alimenter régulièrement l’équipe première »



Salvatore BARLETTA

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