La brocante de Chatenoy en Bresse vous donne rdv le 14 juin prochain

Par Amandine Cerrone

Publié le 04 Juin 2026 à 13h02

La brocante de Chatenoy en Bresse vous donne rdv le 14 juin prochain

De 7h à 19h au sein du parc du château

Entrée 1€ (gratuit moins de 14 ans) au profit de l'action sociale de la commune 

Buvette et restauration sur place 