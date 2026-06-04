Forum du 30 aout 2026 : appel à toutes les associations de Châtenoy le Royal

Depuis de nombreuses années il est organisé sur la commune de Châtenoy le Royal, le Forum des Associations dont le but est rassemblé sur un même lieu TOUTES les associations actives de la commune, qu’elles soient de loisirs, culturelles, voir scolaires, sportives ou diverses.

Ce Forum a toujours lieu le dimanche précédent la rentrée scolaire. Cette année la date fixée est le dimanche 30 aout 2026 et le lieu est toujours le même, le gymnase Alain Colas, avenue Georges Brassens.

La commune de Châtenoy le Royal compte 62 associations répertoriées au fichier officiel sur le site de la commune dont 17 au titre des scolaires et des parents d’élèves.

L’organisation de cette importante manifestation est du ressort d’une équipe de bénévoles issus de ces associations, sous couvert de l’Office Municipal des Sports et de la Municipalité pour le soutien technique.

Appel aux associations

Une telle organisation nécessite une préparation en amont ce dont l’équipe de bénévoles se charge même si celle-ci est bien rodée au fil du temps.

Depuis quelques jours tous les responsables déclarés des associations de la commune ont reçu un courrier ( mail de l’OMS ) leur demandant de renvoyer la fiche de participation signée, en précisant si l’association sera présente et dans ce cas les besoins en matériel comme en petite restauration et ce dans le respect d’une charte indiquée sur ce bulletin participatif précisant cinq points importants à respecter.

Il est demandé instamment à toutes les associations de répondre en retournant le coupon d’inscription au plus tard pour le 30 juin 2026.

En cas de non réception du bulletin il est possible de contacter par mail à : [email protected]

JC Reynaud