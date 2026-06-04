Disparition de Lyhanna: un corps retrouvé près du lieu de sa disparition dans le Gers

Publié le 04 Juin 2026 à 17h01

Le corps a été retrouvé dans le secteur de Puycasquier, à une quinzaine de kilomètres de Fleurance, lieu de la disparition de la jeune fille de 11 ans.

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