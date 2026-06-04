Offre d'emploi - Potignon recherche un(e) apprenti(e) paysagiste pour la rentrée

Contrat d’apprentissage – Rentrée 2026/2027

Description du poste : Entreprise spécialisée dans la création et l’entretien d’espaces verts, nous recherchons un apprenti paysagiste motivé pour intégrer notre équipe et apprendre le métier sur le terrain.

Missions :

• Participer aux travaux de création : plantations, engazonnement, aménagements

• Réaliser l’entretien : tonte, taille, désherbage, arrosage

• Préparer les sols et mettre en place paillages et décorations végétales

• Aider sur les chantiers chez particuliers et professionnels

• Découvrir l’utilisation et l’entretien du matériel

Profil recherché :

• Motivation pour les métiers du paysage

• Goût pour le travail en extérieur

• Rigueur, ponctualité, esprit d’équipe

• Permis B apprécié mais non obligatoire

Conditions :

• Contrat d’apprentissage (CAP, BP ou Bac Pro)

• Temps plein

• Accompagnement assuré par un tuteur expérimenté

• Prise de poste : dès que possible

Candidature : Envoyer CV et coordonnées à : [email protected]