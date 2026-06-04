Chalon sur Saône

Chalon sur Saône - "Tous Unis pour Agir" collecte alimentaire solidaire samedi 6 juin de 9h00 à 17h00 Intermarché Bellevue

Par Christian CLEAUX

Publié le 04 Juin 2026 à 23h11

Chalon sur Saône - "Tous Unis pour Agir" collecte alimentaire solidaire samedi 6 juin de 9h00 à 17h00 Intermarché Bellevue