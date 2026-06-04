Chalon sur Saône

Chalon sur Saône - Exposition de peintures Brigitte Prost à la Galerie du Chatelet Du 08/06/26 au 14/06/26

Par Christian CLEAUX

Publié le 04 Juin 2026 à 23h31

Chalon sur Saône - Exposition de peintures Brigitte Prost à la Galerie du Chatelet Du 08/06/26 au 14/06/26