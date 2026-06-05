Benjamin Houillé reçoit son diplôme de 2ème dan au Yoseikan Budo Chalonnais

Moment de fierté au club avec la remise du diplôme de 2ème dan à Benjamin Houillé. Plus de détails avec Info Chalon.

Lundi 1er juin 2026, le Yoseikan Budo Chalonnais a vécu un moment important avec la remise officielle du diplôme de 2ème dan à Benjamin Houillé.

Cette distinction lui a été remise par Bernard Peteuil, enseignant et président du club, en reconnaissance de son travail, de son investissement et de sa progression au sein de la discipline. L'obtention de cette 2ème dan représente une étape significative dans le parcours d'un pratiquant, récompensant plusieurs années d'entraînement, de persévérance et de maîtrise technique.

Lors de cette remise, le président du Yoseikan Budo Chalonnais a tenu à souligner l'engagement constant de Benjamin, ainsi que son sérieux et son implication dans la vie du club. Cette réussite illustre les valeurs du Yoseikan Budo, fondées sur le respect, le dépassement de soi et la transmission des connaissances.

L'ensemble des membres du Yoseikan Budo Chalonnais félicite chaleureusement Benjamin Houillé pour cette nouvelle étape franchie et lui souhaite pleine réussite dans la poursuite de son parcours martial.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati