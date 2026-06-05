2ème édition de «Bienvenue en 6ème !» : 480 élèves de CM2 célébrés à Chalon-sur-Saône

À quelques mois de leur entrée au collège, 480 élèves de CM2 chalonnais ont participé une journée à la fois festive, pédagogique et rassurante organisée. Retour en images avec Info Chalon.

Jeudi 4 juin 2026, la Salle Marcel-Sembat a accueilli la deuxième édition de «Bienvenue en 6ème !», une journée spécialement imaginée par la Direction de la cohésion sociale et de la vie scolaire de la Ville de Chalon-sur-Saône pour accompagner les futurs collégiens dans une étape importante de leur parcours scolaire.

Organisée sous la coordination de Solène Darnauguilhem et Nadia Meunier, cette manifestation a réuni au total 480 élèves issus de 18 écoles chalonnaises, répartis sur deux journées : 278 enfants le mardi 2 juin 2026 et 202 le jeudi 4 juin 2026.

Plus qu'une simple cérémonie de remise de diplômes, «Bienvenue en 6ème !» se veut un véritable temps de découverte et de préparation à l'entrée au collège. Tout au long de la journée, les élèves ont participé à une série d'ateliers conçus comme le fil conducteur de leur future première journée de collégien.

Munis d'un carnet de bord reproduisant fidèlement un carnet de liaison de collège – avec emploi du temps, présentation de l'équipe éducative, pages d'observations, billets de retard ou encore passages à l'infirmerie –, les enfants ont pu se familiariser de manière concrète avec leur futur environnement scolaire.

Les ateliers proposés leur ont permis d'aborder différents aspects de la vie au collège. Les élèves ont ainsi découvert le rôle de la vie scolaire, appris à préparer leur sac de cours, rencontré les services de santé scolaire à travers un atelier consacré au petit-déjeuner équilibré, ou encore été sensibilisés aux questions de cybersécurité, d'utilisation des réseaux sociaux et de mobilité. D'autres animations leur ont fait découvrir les structures jeunesse du territoire, notamment les maisons de quartier de notre ville, le Kiosque Multimédia et #LaPlace, où ils pourront poursuivre leurs activités dès l'âge de 11 ans.

Parmi les partenaires mobilisés figuraient notamment Transdev-STAC, la Police municipale, le Kiosque multimédia, les maisons de quartier, Sogérès, ainsi que Génépi Éditions, qui présentait son ouvrage «BONJOÜR, le guide de la rentrée en 6ème».

La journée s'est achevée à 15 heures 30 par une cérémonie officielle en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, entouré de plusieurs élus municipaux : Amelle Deschamps, son adjointe en charge des affaires scolaires, Isabel Paulo, son adjointe en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Françoise Vaillant, son adjointe en charge de la famille et de la démocratie locale, Monique Brédoire, son adjointe pour les quartiers de l'Ouest, Manon Joseph, sa conseillère municipale déléguée aux relations avec le monde culturel, et Cédric Da Silva, son conseiller municipal délégué aux actions en direction des jeunes.

Chaque école a été appelée à monter sur scène aux côtés de ses enseignants afin de recevoir symboliquement son diplôme de fin d'école élémentaire. Ainsi, chaque futur collégien s'est également vu remettre un exemplaire du guide «BONJOÜR, le guide de la rentrée en 6ème».

«Nous avons imaginé une journée festive et pédagogique pour aider les futurs collégiens à aborder cette grande étape avec confiance et sérénité», a déclaré le maire.

«De quoi se projeter concrètement dans leur futur environnement scolaire !», ajoute ce dernier.

Avec cette deuxième édition de «Bienvenue en 6ème !», la Ville de Chalon-sur-Saône confirme sa volonté d'accompagner les jeunes Chalonnais dans leur parcours éducatif et de faciliter la transition entre l'école primaire et le collège, souvent vécue comme une étape importante, voire impressionnante, par les élèves et leurs familles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati