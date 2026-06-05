Châtenoy le Royal – Un conseil municipal extraordinaire à 8h00 ce matin pour élire les délégués en vue des sénatoriales 2026.

Le conseil municipal de ce vendredi 5 juin était exceptionnel à deux titres, pour son horaire matinal et pour le contenu : une seule délibération.

Le renouvellement de la série 2 des sénateurs aura lieu le dimanche 27 septembre 2026 à Mâcon.

A Châtenoy le Royal, comme dans toutes les communes, ce vendredi 5 juin les conseillers municipaux doivent élire les délégués titulaires et suppléants en vue des sénatoriales.

Marie Mercier sénatrice, ne pouvant pas être au conseil ce vendredi matin, a salué et adressé quelques mots par visio à l'ensemble des conseillers présents.

A 8h00 ce matin, monsieur le maire Vincent Bergeret ouvrait la séance du conseil, les conseillers avaient une seule question à l’ordre du jour à laquelle ils ont dû répondre.

Après l’appel, le quorum étant atteint, les absents ayant donné pouvoir, le vote a pu se dérouler.

Le dépouillement a été effectué par les deux plus anciens et les deux plus jeunes du conseil.

La liste comprenant 15 délégués titulaires et 5 suppléants a été élue à l’unanimité.

C.Cléaux

[email protected]