Chalon sur Saône
Chalon en Roue Libre : La soirée Roller Dance a fait vibrer le gymnase Jean Zay
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 05 Juin 2026 à 16h00
Musique, roulettes et bonne humeur étaient au rendez-vous vendredi dernier. Plus de détails avec Info Chalon.
Vendredi 29 mai 2026, dans le cadre du festival Chalon en Roue Libre, le gymnase Jean Zay s'est transformé en véritable piste de danse à l'occasion de la soirée Roller Dance organisée de 19 heures à 23 heures.
Au rythme des musiques diffusées tout au long de la soirée, les amateurs de roller ont enchaîné figures et chorégraphies dans une ambiance festive et conviviale. Débutants comme pratiquants confirmés ont partagé la piste, mêlant glisse et danse sous les encouragements du public.
Cet événement, très apprécié des participants, a permis de découvrir une autre facette de la culture roller, où l'expression artistique et le plaisir de rouler se rejoignent.
Juste avant le final samedi, une soirée haute en couleur qui a confirmé l'esprit festif et fédérateur de Chalon en Roue Libre.
(Photos gracieusement fournies par Corentin Bonnet)
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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