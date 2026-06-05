Cercle d'Aviron de Chalon sur Saône
Aviron : trois Chalonnais en quête d'une place en équipe de France à Vaires-sur-Marne
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 05 Juin 2026 à 16h30
Un rendez-vous décisif pour ces espoirs du CAC. L'objectif : décrocher une place en équipe de France U17. Plus de détails avec Info Chalon.
Ce week-end des 6 et 7 juin 2026, le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) sera représenté lors de la régate nationale de sélection U17 organisée à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne).
À cette occasion, les meilleurs rameurs français de la catégorie U17 se retrouveront sur le bassin olympique francilien pour tenter de composer les équipages les plus performants. Les jeunes athlètes s'affronteront en double ou en quatre barré avec un objectif clair : battre le bateau fédéral de référence et convaincre les sélectionneurs nationaux.
À l’issue de cette régate, une équipe de France sera constituée pour participer au traditionnel match France–Angleterre, programmé les 11 et 12 juillet prochains sur ce même site de Vaires-sur-Marne.
Le CAC pourra compter sur une forte représentation. Chez les garçons, Arthur Vialle et Théodore Acker formeront un équipage 100 % chalonnais en double. Du côté féminin, Violette Cadot prendra place dans un quatre barré aux côtés de trois rameuses du club de Mâcon.
Une belle opportunité pour les jeunes Chalonnais de se mesurer à l'élite nationale de leur catégorie et de poursuivre leur rêve d'une première sélection sous le maillot tricolore.
(Photos gracieusement fournies par Ethan Chouraqui)
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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