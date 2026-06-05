Lycée Emiland Gauthey - Les métiers de la mode à Chalon ont fait sensation ce vendredi pour leur défilé de fin d'année

Pour la première fois, c'est l'ancienne chapelle du lycée Emiland Gauthey, devenue gymnase, qui s'est transformée en podium de défilé par les élèves des trois années de Bac Pro métiers de la mode. Et franchement ... du talent rien que du talent ! Le retour d'info-chalon.com.

A l'image de Pierre Paillard et de son fameux Talents sur Saône, les élèves de seconde, première et terminale Bac Pro métiers de la mode du lycée Emiland Gauthey, ont montré un talent indéniable ce vendredi, à l'occasion de leur défilé de mode, présentant à leurs familles et aux élèves d'autres sections, leurs créations de l'année. Piloté par les élèves de terminale, le défilé s'est ancré dans le projet de fin d'année des élèves.

Tous les ingrédients étaient réunis ce vendredi après-midi, et notamment dans ce lieu, totalement appoprié. Et quel lieu ! Pour celles et ceux ne le connaissant pas, il a parfaitement coché les cases d'un écrin à la perfection.

Entre les projets divers et variés réalisés au cours de l'année, le projet de fin d'année réalisé au cours de 120 heures, les élèves de seconde, première et terminale du lycée ont dévoilé un talent plus qu'évident. A tour de role, ils ont défilé avec leurs propres réalisations allant du "simple" pantalon, en passant par la jupe, la robe, la tenue professionnelle, l'idée de l'Italie après un voyage pédagogique, l'idée de Chalon sur Saône ou un bond dans le temps avec une ligne futuriste.

Bravo à l'équipe pédagogique autour d'Emeline DUMEZ et Sandrine WEBER, professeurs de couture et à Laurent DION, professeur d'EPS et préparateur de la chorégraphie réalisée par les jeunes.

Laurent GUILLAUMÉ