CCAS de Châtenoy le Royal : Tout est en place pour le plan canicule.

Une réunion s’est tenue entre les élus référents, le CCAS et les bénévoles pour la mise en application du Plan canicule.

Chaque année, les personnels du CCAS anticipent l’arrivée des grosses chaleurs en mettant en place le plan canicule en direction des personnes les plus fragiles de la commune.

Il est évident que ce dispositif ne pourrait fonctionner sans l’aide des bénévoles, personnels du CCAS, policiers municipaux, élus.

Cette année la commune compte déjà 32 personnes inscrites sur 4 quartiers : Cruzille, Centre, Le Tillet et Corcelle pour 8 bénévoles (2 par quartier).

Bérangère Catinot et Karine Veau sont les référentes du CCAS pour le plan canicule et elles ont organisé une réunion de mise en place en présence de Vincent Bergeret maire de Châtenoy et président du CCAS, d’élus, d’Emmanuelle Baudot directrice du CCAS, des policiers municipaux et des bénévoles.,

Les bénévoles seront à même d’aider et de repérer des personnes fragiles dans le cadre du « plan canicule » et seront les relais de proximité et constitueront un réseau de solidarité.

L’équipe de bénévoles, a signé la charte et s’est engagée dans cette démarche citoyenne et solidaire.

Pour rappel : Mme Charles et M. Bouquin (Quartier Corcelle), Mme Dumay-Malot et M. Bertin (Quartier Centre), Mme Carlot et Mme Boissot (Quartier Tillet) et Mme Albin et Mme Villard (Quartier Cruzille) sont les bénévoles du plan canicule.

Lorsque le niveau 3 du plan canicule est déclenché, le CCAS prévient les bénévoles. A ce moment-là, ils doivent contacter les personnes de leur secteur et faire un retour de l’entretien téléphonique par téléphone ou par mail, aux trois adresses suivantes :

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Le CCAS prend le relais si nécessaire.

En cas de très forte chaleur, il est important et primordial, pour le maintien en bonne condition des personnes vulnérables, de savoir qu’elles peuvent compter sur des référents dans leur quartier.

C.Cléaux

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