Soirée partenaires de l’AS HBC Chalon à la Verrerie

L’AS HBC Chalon avait réuni la plupart de ses trente partenaires ce vendredi soir dans les jardins de la Verrerie. ”on a vécu une grande saison avec la montée en N3 et la finale à Bercy, c’était logique de fêter ça tous ensemble” résumait Rodolphe Gauthier, responsable partenariat du club.

Les sponsors avaient donc répondu présents à cette invitation comme il s’associeront au cours de l’été 2027 aux 60 ans du club chalonnais. « Un événement que l’on fêtera comme il se doit » reprenait Rodolphe Gauthier.



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