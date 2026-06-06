AVIS DE DECES - Monsieur Loïc CALABRE

CHALON-SUR-SAÔNE



Yves et Joëlle ; ses parents,

Sophie, Barbara et Julie ; ses sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Loïc CALABRE

survenu à l'âge de 40 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Cosme de Chalon-sur-Saône mercredi 10 juin 2026 à 16 heures.

Ni fleur, ni plaque.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.