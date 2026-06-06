Givry

L’école de rugby de la vallée des vaux organise ses portes ouvertes ce samedi 20 juin

Par Amandine Cerrone

Publié le 06 Juin 2026 à 13h08

L’école de rugby de la vallée des vaux organise ses portes ouvertes ce samedi 20 juin

Rendez vous au stade de Givry entre 10h et 11h30

Pour les enfants de 3 à 12 ans 

Collation offerte aux enfants et aux parents 
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